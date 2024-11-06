Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan DEM Partili Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlendi. DEM'li vekillerin de katıldığı provokatif yürüyüşte terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

��DEM'Lİ VEKİLLERİN DE OLDUĞU YÜRÜYÜŞTE PKK'YA DESTEK SLOGANLARI



Batman'da DEM Partili milletvekillerinin de olduğu grubun yürüyüşünde terör örgütü PKK'ya destek sloganları atıldı. pic.twitter.com/Hg2sxrWcgp — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 5, 2024

DEM PARTİ PROVOKASYONA KALKIŞTI

Batman'da kayyum atanmasını bahane eden provokatörler sokağı karıştırmak istedi. PKK sempatizanı provokatörler bebek katili Öcalan lehine sloganlar attı.

DEM PARTİLİ VEKİLLER ÖN SIRALARDA YER ALDI

Ayrıca yürüyüşte en ön sırada DEM Partili vekillerin de olduğu görülürken yürüyüşte terör örgütü PKK'ya destek sloganları da atıldı.

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