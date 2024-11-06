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DEM Parti yürüyüşünde PKK sloganı! Terör lehine slogan atıp provokasyona kalkıştılar

Batman'da DEM Partili vekillerin de olduğu grubun provokatif yürüyüşünde terör örgütü PKK'ya destek sloganları atıldı. PKK sempatizanları ayrıca teröristbaşı Abdullah Öcalan için de övgü dolu sözler sarf etti.

6 Kasım 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
DEM Parti yürüyüşünde PKK sloganı! Terör lehine slogan atıp provokasyona kalkıştılar
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Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan DEM Partili Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlendi. DEM'li vekillerin de katıldığı provokatif yürüyüşte terör örgütü PKK lehine slogan atıldı.

DEM PARTİ PROVOKASYONA KALKIŞTI

Batman'da kayyum atanmasını bahane eden provokatörler sokağı karıştırmak istedi. PKK sempatizanı provokatörler bebek katili Öcalan lehine sloganlar attı.

DEM PARTİLİ VEKİLLER ÖN SIRALARDA YER ALDI

Ayrıca yürüyüşte en ön sırada DEM Partili vekillerin de olduğu görülürken yürüyüşte terör örgütü PKK'ya destek sloganları da atıldı.

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