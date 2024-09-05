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DEM Parti'de işçi kıyımı! SMS ile kovulan 204 kişi belediyeyi halayla protesto etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin yönetiminde olan Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı gönderilen SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, işsiz kalışlarının 60'ıncı gününde belediye önünde halay çekerek protestolarını sürdürdü.

DHA5 Eylül 2024 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
DEM Parti'de işçi kıyımı! SMS ile kovulan 204 kişi belediyeyi halayla protesto etti
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Iğdır'da belediye başkanı seçilen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırda 8 Temmuz'dan itibaren 24 saat oturma eylemine başladı.

İşçiler, bugün işsiz kalışlarının 60'ıncı günü nedeniyle çalınan davul-zurna eşliğinde belediye hizmet binası önünde halay çekti. Zaman zaman, "Başkan şaşırma sabrımızı taşırma' sloganları atan işçiler adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan şunları söyledi:

"DEM Parti'nin yönetiminde olan Iğdır Belediyesi'nde, yerel seçimlerin ardından mobbing, baskı ve sürgünlerle karşı karşıya kalan 204 işçimiz, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Tam 60 gündür bu haksızlığa karşı direniyoruz. Parti yöneticileri ise işten çıkarılmalarla ilgili olarak 'bakanlık böyle dedi, vali böyle dedi' gibi bahanelerle sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Ancak, müfettiş raporları elimizde ve bu yalanlar gün yüzüne çıktı. Raporda, belediye yönetiminin işçilere baskı uyguladığı, tehdit ettiği, zorla sendika değişimi dayattığı ve haksız yere işçi çıkardığı açıkça belirtilmiştir. 60 gündür ihtiyaç sahibi olan 204 kişi kavurucu sıcakların altında bekliyor. İşten çıkarılma nedeniyle belediye hizmetleri de aksamıştır. Okullar açıldı, bu işçiler çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacak? 60 gündür evlerine ekmek götüremiyorlar. Sayın Güneş, bu durum sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Hukuksuzluğu ve adaletsizliği hak etmiyoruz. Yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz. '100 işçiyi geri alalım, gerisi kalsın' dediğiniz iddiaları tamamen yalan. 204 işçi işe alınana kadar mücadelemiz devam edecek. Belediye yönetimi bizimle hiçbir şekilde diyaloğa geçmedi."

AK Parti belediye meclis üyeleriyle birlikte belediye bahçesinde halay çeken işçilerden Yeşim Ağrı, "Bugün direnişimizin 60'ıncı günündeyiz. Bu işe girdik, sıkıntılarımızdan kurtulduk diye sevindik, bir sürü borcun altına girdik. Belediye başkanımız sayesinde hiçbir şekilde borcumuzu ödeyemiyoruz. İki çocuk annesiyim, eşimden ayrıyım, yalnız başıma üstesinden gelmeye çalışıyorum. Gelemediğim için de 2 tane çocuk aldım, evde çocuk bakımı yapıyorum. Çocuklarla ilgileniyorum, onlara bakıyorum ve bu şekilde geçimimi sağlamaya, kiramı ödemeye çalışıyorum" diye konuştu.

İşçilerden Aykut Sevindik ise "İşten çıkarıldık. Çocuklarımız okula gidecek. Ev sahibi evden çıkarıyor. Geçen gün çocuğum süt istedi alamadım. Sabaha kadar yatamadık. Bugün 60'ıncı günümüz, sabahlara kadar yatamıyoruz" dedi.

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