  DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret! Güler: Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk
Güncel

DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret! Güler: Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk

AK Parti ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler görüşme sonrası, 'Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk' ifadelerini kullandı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 15:39
DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret! Güler: Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk
DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor. AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulunuyor.

AK Parti ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hukuki zemine ihtiyaç olan döneme girdik. Görüşmelerimiz ve istişarelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

