DEM Parti'den CHP ile ittifak mesajı: Başkan yardımcıları bizden olacak

CHP-DEM ittifakının rotasını Kandil çiziyor. DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, parti seçim toplantısında CHP ile yaptıkları 'Kandil Uzlaşısı'nı anlattı. "Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi. DEM'li Saymadi "Oralarda seçim kazanılırsa belediye başkan yardımcıları DEM'li olacak" dedi, CHP ile yürütülen ittifak sayesinde İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan etti.

"AK PARTİ KAZANMASIN DİYE İTTİFAK KURDUK"



"AK Parti'nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık." diyen Saymadi, "Arkadaşlar Kars'ta aday çıkarmadı biz de Manisa'da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır'da aday çıkarmadı biz başka bir yerde çıkarmadık. Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde." diye konuştu.

"SEÇİM KAZANILINCA ARKADAŞLARIMIZ BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK"



"İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz." ifadelerini kullanan Saymadi, "Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti'nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul'da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız." dedi.

"KARARLARI SAHADA GÖRMEDİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VERİYOR"



Saymadi sözlerinin devamında şunları söyledi:

"İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun da başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP'ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP'ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.

Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul'da sadece genel merkezde alınmaz.

Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.