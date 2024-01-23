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Güncel

DEM Parti'den CHP'ye İzmir üzerinden İstanbul şantajı

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB Başkanlığı için yeşil ışık yakması, CHP'yi endişelendirdi. Bu hamleyle DEM Parti'nin aslında İzmir pazarlığı yaptığı iddia edildi.

Yeni Şafak23 Ocak 2024 Salı 09:07 - Güncelleme:
DEM Parti'den CHP'ye İzmir üzerinden İstanbul şantajı
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Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın esi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İBB Başkanı adayı olmak için verdiği sinyal CHP'yi hareketlendirdi. CHP'nin henüz belirlenmeyen İzmir adaylığında mevcut başkan Tunç Soyer'i görmek isteyen DEM Partililerin Demirtaş adı üzerinden pazarlığı kızıştırmak istediği iddia edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, kaynaklar İzmir'de değişim istemeyen DEM Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemeyen CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı Soyer için harekete geçmiş olabileceğini savundu.

SİYASETE Mİ DÖNECEK?

DEM Parti içinde ise aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş üzerinden parti içindeki kliklere mesaj verdiğini ve aktif siyasete dönüşün zemin yokladığı dillendirildi. Öte yandan CHP'nin, TİP'in İstanbul adayını açıklamasının ardından DEM Parti'nin de kendi adayı ile yarışa girmesini engellemek için çalışmalarına ağırlık vereceği bildirildi.

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