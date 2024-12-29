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DEM Parti'den İmralı açıklaması

DEM Parti, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı. Teröristbaşı Öcalan, DEM heyetine terör örgütü PKK/YPG'ye silah bırakma çağrısı yapmaya hazır olduğunu iletti.

29 Aralık 2024 Pazar 11:19 - Güncelleme:
DEM Parti'den İmralı açıklaması
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Açıklamada, teröristbaşı Öcalan'ın "gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dediği aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin, "Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilirken şu ifadelere yer verildi: Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım

  • DEM Parti
  • İmralı
  • TBMM

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