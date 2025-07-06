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DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: ''Erdoğan ile görüşme tarihi nitelikte''

DEM Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürerken, partiden gelen yazılı açıklamada, 'Süreçte yeni bir aşamaya geçiliyor, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme tarihi nitelikte” ifadelerine yer verildi.

IHA6 Temmuz 2025 Pazar 21:18 - Güncelleme:
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: ''Erdoğan ile görüşme tarihi nitelikte''
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DEM Parti İmralı Heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" ifadelerine yer verildi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

Görüşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük. " denildi.

  • imralı
  • görüşme

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