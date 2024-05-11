DEM Parti'den işçi kıyımı! Biri şehit çocuğu 65 kişi işten atıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde DEM Parti'nin seçimi kazanmasının ardından işten çıkarmalar devam ediyor. Halfeti Belediyesi'nde çalışan İbrahim Sevilmiş'in köy korucusu babası Seydi Ahmet Sevilmiş ve amcası Mehmet Ali Sevilmiş 1989'da teröristler tarafından şehit edilmişti. İbrahim Sevilmiş, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre, Temizlik biriminde çalışan 41 yaşındaki İbrahim Sevilmiş'in işine son verilirken, içeride olan iki aylık maaşı da verilmedi. Dört çocuk babası olan İbrahim Sevilmiş'in yanı sıra belediyede görev yapan 64 kişinin daha işten çıkarıldığı öğrenildi.

İbrahim Sevilmiş'in işten çıkarılmasına çok sayıda kişi tepki gösterirken Sevilmiş, "Babam ve amcam bu vatan için şehit oldu. Yeni gelen belediye başkanı DEM Partili Mehmet Karayılan beni işten çıkardı. 2 yıldır temizlik işlerinde çalışıyordum, 4 çocuğum var. Kirada oturuyorum. Benimle birlikte 65 kişi daha işten çıkartıldı" diye konuştu.