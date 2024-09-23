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DEM Parti'den isim değiştirme skandalı! Gaffar Okkan'ı hazmedemediler

Diyarbakır'ın DEM Partili Kayapınar Belediyesi, 'Şehit Ali Gaffar Okkan' ismini hazmedemeyerek yeni bir skandala imza attı. DEM Partili Kayapınar Belediyesi 'Şehit Ali Gaffar Okkan' isminin verildiği yerleşkenin adını değiştirdi. Skandal karara tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, 'Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Onun adı bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır' diyerek tepki gösterdi.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
DEM Parti'den isim değiştirme skandalı! Gaffar Okkan'ı hazmedemediler
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Halkların Eşiklik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Kayapınar Belediyesi'nin şehit Ali Gaffar Okkan'ın adının verildiği spor kompleksinin ismini değiştirmesine tepki göstererek, "Gaffar Okkan, Diyarbakır'a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır" dedi.

Fotoğraftaki: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak

DEM Partili Kayapınar Belediyesi'nin 6 Eylül günü yapılan Belediye Meclis toplantısında, ilçedeki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Karara tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getiren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Gaffar Okkan'ın bu kent için barış ve spora büyük katkılar sağlamış bir isim olduğunu belirtti.

Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gaffar Okkan, şehirle bütünleşmiş, bu kentte spor ve toplumsal barış için önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isimdir. Diyarbakırlılar, Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiler. Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarında fotoğrafı asılı bulunan Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması, her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."

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