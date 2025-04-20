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DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması: Yeni bir isim yer almayacak

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak olan görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle DEM Parti Grup Başkanvekilleri tarafından yapılacağını açıkladı. Öte yandan İmralı heyetinde Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisinin doğru olmadığı paylaşıldı.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 14:40 - Güncelleme:
DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması: Yeni bir isim yer almayacak
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DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER YERİNE YENİ BİR İSİM YER ALMAYACAK"

Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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