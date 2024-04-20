DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi adımı

31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti yönetimine geçen Tunceli Belediyesi'nin yeni başkanı Cevdet Konak'tan skandal bir olaya imza attı.

BELEDİYE HESABININ İSMİ 'DERSİM BELEDİYESİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye Komünist Partisi'nden, DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabının ismi "Dersim Belediyesi" olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik sosyal medyada infiale neden oldu. Çok sayıda vatandaş Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' ismiyle değiştirilmesine yoğun tepki gösterdi.

HESAP KAPATILDI

Öte yandan Tunceli Belediyesi'nin resmi hesabının DEM Parti tarafından Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesinin ardından hesap kapatıldı.

'DERSİM, KÜRDİSTAN'DIR' DEMİŞTİ

DEM Partili Başkan Konak, "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" açıklaması yapmıştı.