İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi adımı

DEM Partili Tunceli Belediyesi, sosyal medya hesabının kullanıcı adını 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirdi. Büyük tepki çeken adımın ardından ardından hesap kapatıldı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi adımı
ABONE OL

31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti yönetimine geçen Tunceli Belediyesi'nin yeni başkanı Cevdet Konak'tan skandal bir olaya imza attı.

BELEDİYE HESABININ İSMİ 'DERSİM BELEDİYESİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye Komünist Partisi'nden, DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabının ismi "Dersim Belediyesi" olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik sosyal medyada infiale neden oldu. Çok sayıda vatandaş Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' ismiyle değiştirilmesine yoğun tepki gösterdi.

HESAP KAPATILDI

Öte yandan Tunceli Belediyesi'nin resmi hesabının DEM Parti tarafından Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesinin ardından hesap kapatıldı.

'DERSİM, KÜRDİSTAN'DIR' DEMİŞTİ

DEM Partili Başkan Konak, "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" açıklaması yapmıştı.

  • Tunceli Belediyesi
  • dem parti
  • dersim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.