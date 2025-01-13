İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4593
  • EURO
    36,2762
  • ALTIN
    3061.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı
Güncel

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı. Hoşyar Sarıyıldız'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 07:13 - Güncelleme:
DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

HOŞYAR SARIYILDIZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" Suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar Sarıyıldız Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

  • DEM Parti
  • Akdeniz Belediyesi
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.