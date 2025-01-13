Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

HOŞYAR SARIYILDIZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" Suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar Sarıyıldız Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit ŞENER, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.