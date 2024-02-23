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DEM Parti'li Altan Tan'dan CHP ve Kandil itirafı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile CHP arasındaki kirli ittifak tekrar tescillenerek gözler önüne serildi. Katıldığı canlı yayında CHP'ye destek açıklamasında bulunan DEM Parti'li Altan Tan, 'DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim, AK Parti ve Erdoğan'ı zayıflatmak istiyor.' diye konuştu.

23 Şubat 2024 Cuma 08:49 - Güncelleme:
DEM Parti'li Altan Tan'dan CHP ve Kandil itirafı
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31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti anlaştı. DEM Parti, "kent uzlaşısı" adı altında CHP ile yaptığı kirli ittifak kapsamında İstanbul'da 22 ilçede aday göstermedi.

DEM Parti'li Altan Tan ise katıldığı Halk TV canlı yayında CHP ve Kandil'e yönelik itiraflarda bulundu.

Tan şu ifadeleri kullandı:

Yani bu seçimde de yine ölümüne bir karşıtlık, karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi, yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısı açacak bazı hamleler mi yapılması lazım.

Şimdi burada tabii DEM'in içinde de genel Kürt siyasetinin içinde de Türkiye demokratları içerisinde de kafalar karışık. Bunların önemli bir kısmı. Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler.

PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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