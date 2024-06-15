Türk bayrağına saygısızlık, terörist heykeli, işçi kıyımı, sağlıkçıya zift temizliği ve son olarak 30 yıllık gazeteciye parke taşı döşeterek mobbing uygulamasıyla gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, yeni bir skandala imza attı.

Belediye, aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu çoğunluğu kadın 20 büro personelini park temizliğine verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Belediye eşbaşkanları Leyla Ayaz ve Siraç Çelik'in talimatıyla büro hizmetinden alınan çalışanlar Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki parklarda temizlik elemanı olarak görevlendirildi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, personelin bu uygulamayla istifaya zorlandığı öğrenildi.

Bağlar Belediyesi, basın birimindeki 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay'a da parke taşı döşettirmişti.

DEM'li belediyeden 30 yıllık gazeteciye akılalmaz mobbing