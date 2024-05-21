DEM Partili belediyede işçi kıyımı! SMS ile kovulduklarını öğrendiler

Bulanık Belediyesinde çalışan 19 kişi, geçtiğimiz cuma günü cep telefonlarına gelen mesajla iş akitlerinin sona erdirildiğini öğrendi. Çalıştıkları sırada işten çıkarıldığını öğrenen 19 işçi, bugün yetkililerden bilgi almak için belediye önünde toplandı. Slogan atarak belediye başkanının kendileri ile görüşüp işten çıkarma gerekçesini açıklamalarını isteyen 19 kişi, yetkililer dışarı çıkmayınca oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Belediye başkanı ilk belediyeyi kazandığında 'biz kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' demişti. Şimdi sadece bir SMS mesajı ile 19 kişiyi işten çıkarttılar. Neden ve hangi sebeple işten çıkartıldığımızın açıklamasını bizlere yapmıyorlar. Hangi sebeple işten çıkartıldık, bunun açıklamasını bize yapsınlar. Sadece kayyum bizi işe aldı diye mi çıkarttılar. Bunu söylesinler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki olarak sonuna kadar haklarımızı savunacağız" denildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı basın açıklaması, olaysız bir şekilde sona erdi.