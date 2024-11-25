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DEM Partili belediyeden büyük ikiyüzlülük! Adrese teslim ilan verdiler

31 Mart yerel seçimleri sonrası 100 işçiyi sebepsiz yere ekmeğinden eden DEM Partili Diyarbakır Kayapınar Belediyesi 120 işçi alımı için adrese teslim ilan verdi.

Akşam Gazetesi25 Kasım 2024 Pazartesi 08:39 - Güncelleme:
DEM Partili belediyeden büyük ikiyüzlülük! Adrese teslim ilan verdiler
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31 Mart yerel seçimlerde yönetime gelen DEM'li belediyelerin işçi kıyımı devam ediyor. Diyarbakır'da toplam 855 işçi çıkaran DEM Partili belediyeler bir yandan da günübirlik ilanlarla adrese teslim işçi alıyor.

ADRESE TESLİM İLAN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Seçim sonrası göreve gelir gelmez 100 kişinin iş akdine son veren Diyarbakır'daki DEM'li Kayapınar Belediyesi dün verdiği ilanla acil olarak 120 işçi alınacağını duyurdu.

Mülakatla alınacak işçiler için 21 Kasım'da başlayan başvuruların 25 Kasım'da sona ereceği açıklandı. İlanda mülakat yeri ve tarihinin boş bırakılması dikkat çekti.

İşten çıkarılan belediye çalışanları, işlerine geri dönme mücadelesi veriyor.

  • Kayapınar Belediyesi
  • dem parti
  • işçi

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