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Güncel

DEM Partili belediyeden işçi kıyımı! Kötü haberi mesai bitiminde öğrendiler

DEM Partili Cizre Belediyesi işçi kıyımını sürdürüyor. Geçen hafta 29 işçinin işine son veren belediye, toplamda 63 kişiyi işsiz bıraktı. Çalışanlar, kötü haberi mesai bitiminde gelen telefonla öğrendi.

26 Mayıs 2024 Pazar 08:00 - Güncelleme:
DEM Partili belediyeden işçi kıyımı! Kötü haberi mesai bitiminde öğrendiler
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DEM Partili Cizre Belediyesi Başkanları Güler Yerbasan, göreve geldikten sonra nisanda 5 işçiyi, geçtiğimiz hafta ise 29 işçinin işine son vermişti. Dün de mesai bitimiyle birlikte 29 işçinin daha işine son verildi, 63 kişi işsiz kaldı. HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 29 işçi telefonda görevlerine son verildiğini öğrendi. İşçiler, belediye önünde toplanarak protesto etti. DEM Parti'nin yerel seçimin ardından kazandığı belediyelerde ilk icraatı işçi kıyımı oldu.

31 MART SONRASI İLK İCRAAT

31 Mart sonrası DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi 400 kişiyi birden işten çıkarmıştı. DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi de işçi kıyımına imza attı. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla 256 işçi işten çıkarıldı. Kalanlara ise mobbing uygulanmaya devam ediyor.

  • Güler Yerbasan
  • Cizre Belediyesi
  • DEM Parti

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