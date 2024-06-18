DEM Partili belediyeler işçilere kurban bayramını zehir etti!

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi tarafından işten çıkartılan işçiler eylemlerini 47 gündür sürdürüyor. Edremit, Tuşba ve Gevaş Belediyesindeki işçilerin katıldığı eylemle ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz şöyle konuştu: "Ekmeğinden edilen 800'den fazla işçimizin hakkını, hukukunu aramak için mücadele veriyoruz. Herkes bayramı ailesiyle kutlarken, buradaki arkadaşlarımız işlerine dönmek için mücadele veriyor. Hepsi bu bayram kurban kesecek, çocuklarına hediyeler alacaklardı. Ancak mağdur edildiler. Bize Kurban bayramını zehir ettiler"

EKMEĞİMİZDEN ETTİLER



İpekyolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Münir Tonal "Bunlar demokrasiden, insan haklarından bahsediyorlar ama gelir gelmez bizi ekmeğimizden ettiler. 6 çocuğum var hiçbirine bir çorap dahi alamadım. Bütün gelirim bu işti" diye konuştu.