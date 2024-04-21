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DEM Partili Diyarbakır Belediyesi'nin Türk bayrağına yönelik hazımsızlığı sürüyor!

Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldıran DEM Partili Diyarbakır Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nı da kaldırdığı ortaya çıktı.

21 Nisan 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
DEM Partili Diyarbakır Belediyesi'nin Türk bayrağına yönelik hazımsızlığı sürüyor!
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.

Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Bu olayın yaşanmasının ardından DEM Partili Diyarbakır Belediyesi resmi web sitesinde benzer bir skandala daha imza attı.

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı ortaya çıktı. Bayrak görselinin olduğu bölgenin arka planında yer alan gökyüzü görseli dijital oynamalarla öne çıkarılarak bayrağın ise resmi siteden tamamen silindiği görüldü.

Bunun yanı sıra belediye logosunun altında yer alan "Başım gözüm üstüne" şeklindeki yöresel ifadenin de siteden kaldırıldığı görüldü.

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