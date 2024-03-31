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Güncel

DEM Partili gruptan AK Partili belediye başkanına saldırı

DEM Partililer, AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Saldırıya uğradıklarını belirten Albayrak, 'DEM Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler' diye konuştu.

31 Mart 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
DEM Partili gruptan AK Partili belediye başkanına saldırı
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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandığa gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 5 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olmasını istediği partiye oy verdi. Ancak Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde gerilim yükseldi.

DEM Partili bir grup, AK Partili Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile eşinin oy kullanmasını engellemek istedi. Albayrak, DEM Partili grubun saldırısına uğradığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şeref Albayrak; "Halfeti Anadolu lisesinde 8 yaşında çocuğumuz yanımızda iken koridorda Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler" dedi.

  • Şeref Albayrak
  • dem parti
  • saldırı

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