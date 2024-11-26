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DEM Partili meclis üyesinin Kandil'e gittiği tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'sosyal alan yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak adına terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Kandil'e gittiği tespit edildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 12:42 - Güncelleme:
DEM Partili meclis üyesinin Kandil'e gittiği tespit edildi
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK'nın, Türkiye'deki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla hayata geçirdiği sözde yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturmada, şüphelilerle ilgili tanık ve etkin pişmanlık beyanları bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dündar'ın, PKK'nın üst yönetimi ile görüşmeler yapmak adına terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Kandil'e gittiği tespit edildi.

Dündar'ın, örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydı olanlarla ortak baz birlikteliğinin bulunduğu, gizli tanık ifadelerinde de Dündar'ın örgüt mensubu olduğuna dair bilgiler verildiği belirtildi.

Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden DEM Parti Emek Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahanlı'nın ise kullandığı sosyal medya hesabından terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda paylaşımlar yaptığı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydı olanlarla ortak baz birlikteliğinin bulunduğu öğrenildi.

Terör suçundan hakkında arama kaydı bulunan kişilerle de temasları saptanan Karahanlı'nın, terör örgütü üyesi olduğuna dair gizli tanık beyanlarının bulunduğu da tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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