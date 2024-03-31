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Güncel

DEM Partililer oy kullanmaya giden asker ve polislere hakaret etti

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, paylaştığı bir video ile tepki çekti. İrmez ve beraberindeki DEM Partililer, Şırnak'ta oy kullanmaya gelen askerlere hakaret edip saldırmaya kalktı. Benzer görüntü ise Mardin'in Savur ilçesinden geldi. DEM Parti Mardin Milletvekili Altın da İrmez gibi oy kullanmaya giden güvenlik görevlilerine sözlü hakaretlerde bulundu.

31 Mart 2024 Pazar 15:35 - Güncelleme:
DEM Partililer oy kullanmaya giden asker ve polislere hakaret etti
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Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden ise bazı olumsuz haberler geliyor.

DEM PARTİLİLER VE VEKİL, ASKERLERE PARMAK SALLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Şırnak Tümen Komutanlığı'nda görevli askerlerimizin, tugayın yakınındaki Ömer Keçeci İlköğretim okuluna oy kullanmaya geldiği görülüyor.

Tam o esnada DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'in "Yazıklar olsun" dediği anlar yer alıyor. İrmez'in yanında bulunan ve DEM Partili olduğu düşünülen bir vatandaş da askerimize parmak sallayarak hesap soruyor.

HAKARET VE SALDIRI!

Bütün provokasyonlara rağmen hiçbir şekilde cevap vermeyerek oy kullanmak için okula yönelen askerlere yönelik tacizin dozunu artıran DEM Partililer, askerlerimize hakaret ederek üzerlerine yürümeye çalıştı.

DEM Partililerin askerlerimize yönelik alçakça saldırıları ise sosyal medyada tepki çekti.

BENZER GÖRÜNTÜLER MARDİN'DEN GELDİ!

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da İrmez gibi oy kullanmaya gelen kolluk kuvvetlerine saldırmaya kalktı.

Cep telefonu kamerasını açarak Savur ilçesindeki Aziz Sancar Ortaokulu'na oy kullanmak için gelen güvenlik görevlilerinin yolunu kesen DEM Partili vekile bir polis ya da asker olduğu düşünülen sivil, "Kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun" dedi.

"MİLLETVEKİLİDİR" DİYENLERE KOLLUKTAN KAPAK GİBİ CEVAP: "BEN DE MİLLETİN TA KENDİSİYİM"

Görüntülerde, "Sen ne yapmaya çalışıyorsun, işine bak" diyen Güneş'in yanındakiler, "Milletvekilidir" dediği duyuluyor.

Oy kullanmak için okula gelen ve DEM Partili vekilin provokasyonu ile karşılaşan kişinin ise, "Ben de milletin ta kendisiyim" sözleri, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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