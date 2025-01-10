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DEM Partililer polise saldırdı! Belediye binası önünde provokasyon

Mersin'de DEM Partili bir grup provokasyona kalkışarak Akdeniz Belediyesi önünde güvenlik önlemi alan polise karşı çıktı. DEM Partililer polise rağmen belediye binasına girmek istedi.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 15:31 - Güncelleme:
DEM Partililer polise saldırdı! Belediye binası önünde provokasyon
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Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesinin gözaltına alınmasının ardından bariyerlerle çevreli binaya girmek isteyen kişilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Operasyonun ardından Akdeniz Belediye binasının çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürerken, DEM Parti yanlısı bir grup belediye binasına girmek istedi. Bunun üzerine guruptakiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin aldığı güvenlik önlemleri de devam ediyor.

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DEM Partili belediyeye karşı açtıkları davayı kazandılar
  • Mersin DEM Parti
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