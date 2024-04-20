DEM Partililerden Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret! Skandal sonrası harekete geçildi

Seçimi kazandıkları belediyelerde Türk bayrağının kaldırılması, Kürtçe tabelaya vergi indirimi, İstiklal Marşı'nın okunmaması hatta Belediye isminin bile değiştirilmesine varacak kadar ileri giden DEM Parti dün sosyal medyaya düşen görüntülerle bir adım daha çizgiyi aştılar.

DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret ettiler.

DEM Partili belediyelerde yaşanan bu skandallara tepki yağdı.

SKANDAL HAKKINDA MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullanıldı.