DEM Parti ile CHP arasında adaylık krizi aşılamadı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP ile DEM Parti arasında kapalı kapılar ardında pazarlıklar sürerken DEM Parti İBB Başkanlığı için adaylarını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.