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Yerel seçim öncesi CHP'ye soğuk duş! DEM Parti'nin İBB Başkan adayları açıklandı

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için İstanbul için eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

9 Şubat 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Yerel seçim öncesi CHP'ye soğuk duş! DEM Parti'nin İBB Başkan adayları açıklandı
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DEM Parti ile CHP arasında adaylık krizi aşılamadı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP ile DEM Parti arasında kapalı kapılar ardında pazarlıklar sürerken DEM Parti İBB Başkanlığı için adaylarını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.

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