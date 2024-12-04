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  • DEM Parti'nin kontrollü işçi kıyımına tepki: Hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır
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DEM Parti'nin kontrollü işçi kıyımına tepki: Hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır

Dem Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı Dem Partili belediyelerin kendi yandaşlarını yerleştirmek için kontrollü olarak çok sayıda personeli işten çıkarmasına tepki yağmaya devam ediyor. Eylem yapan işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, 'Bu durum ne kamu vicdanında ne de hukuk önünde kabul edilebilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayandırılan bu sözleşme yenilememe kararları, hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır.' dedi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
DEM Parti'nin kontrollü işçi kıyımına tepki: Hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır
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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Ocak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediye yönetimlerinin işçiyi işinden ve ekmeğinden ettiğini söyledi.

İşçilerin işten çıkarılmasının halkın vicdanında da büyük yara açtığını belirten Ocak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerinde çalışan emekçilere yönelik başlatılan bu uygulamaları haksız bulduklarını aktardı.

Ocak, şunları kaydetti:

"Bu durum ne kamu vicdanında ne de hukuk önünde kabul edilebilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayandırılan bu sözleşme yenilememe kararları, hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır. Sözleşmeli personel olarak yıllarca özveriyle çalışan emekçilerin, belediyeye kattıkları değer göz ardı edilerek hiçbir gerekçe sunulmadan ya da göstermelik bahanelerle işten çıkarılması, kurumsal bir liyakat ve adalet anlayışının olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kurum içinde 'fazlalık' iddiasıyla işçilerin işine son verilmesi ekonomik bir tedbir değil insani bir haksızlık. Belediyeler, halkın ekmeğini büyütmek için vardır; insanların geçim kapılarını kapatmak için değil. Ancak, DEM Parti idaresine geçen belediyelerde görüyoruz ki, halka hizmet etmek bir kenara bırakılmış, kendi siyasi rantları uğruna emekçiye zulüm edilmektedir. Bugün, işçilerin görevlerine son veren bu zihniyet, yarın aynı zulmü halkımızın tamamına yapmaya kalkacaktır. Bugün işçiye yapılan haksızlık, yarın Diyarbakır'ın her bir ferdine yapılmış sayılacaktır."

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Tekdemir de DEM Partili belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılanların sayısının 778'e ulaştığını belirtti.

Ayrıca, 330'u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 532 sözleşmeli personele işten çıkarılma tebligatı ulaştırıldığını belirten Tekdemir, şöyle dedi:

"478 sözleşmeli personel için ayrı bir kıyım dalgası için yeni bir hazırlığa girişilmiş durumda. Dün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. İşten çıkarmalar hususunda gözlerini karartan DEM'li yöneticiler engelli bir vatandaşımızı da işten çıkararak mağduriyet üretmede ulaştıkları seviyeyi göstermiş oldular. Büyük mağduriyetlere dönüştürülen toplu işten çıkarmalar ve toplu yeni alımlar açık bir biçimde gösteriyor ki, DEM Partili belediyeler bu halkın belirli bir kesimine karşı husumet gözetmekte, ideolojik ve stratejik hedefle hareket etmektedir."

Tekdemir, haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında, emek dayanışmasının yanında yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

DEM'li belediyenin işçi kıyımı! İşçilerden tepki yağıyor

İşten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

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