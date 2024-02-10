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DEM Parti'nin Öcalan posteri skandalında yeni gelişme

Adana'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye asan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri, kentteki bir köprüye terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmıştı.

IHA10 Şubat 2024 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
DEM Parti'nin Öcalan posteri skandalında yeni gelişme
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Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, "Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞININ POSTERİNİ ASMIŞLARDI

Skandalın adresi bu kez Adana olarak kayda geçti. DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini asmıştı. Görüntüler, "Öcalan'a özgürlük talebi" adı altında PKK'ya yakın yayın yapan Mezopotamya Ajansı tarafından servis edilmişti.

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