Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e giderek terör suçları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığı görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk'e destek açıklaması yapmasının yankıları sürerken CHP'de skandal bir olay daha yaşandı.

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, terör örgütü PKK'nın Medyahaber isimli TV kanalındaki programına katıldı.

PKK televizyonunda boy gösteren CHP'li Cömert, Türkiye'yi terör örgütü PKK'ya şikayet ederek CHP'nin DEM'den hiçbir farkının kalmadığını gözler önüne sermiş oldu.

Ekranda altta da "Soykırımcı Türk Devleti" yazısı dikkat çekerken duruma vatandaşlar tepki göstererek, "Atatürk'ün partisi CHP işgal altındadır", "Devlete bu kadar düşman oldular", "CHP'yi kandile teslim etmeye kararlı gibiler" yorumunda bulundu.