25.12.2019 12:53 - Güncelleme: 25.12.2019 12:53

Bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında yepyeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını OGM Pictures, Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, senaryosunu Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlayarak Eylem Canpolat’ın yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Demet Özdemir kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir hakkında tüm detaylar haberimizde..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Demet Özdemir, dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır.

Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'İN ZEYNEP'İ KİMDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.