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'Demhat Cilo' kod adlı terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen Polis Memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olduğu değerlendirilen Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist vatandaşların ihbarı sonucu yapılan operasyonla yakalandı.

21 Eylül 2021 Salı 14:21 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 14:21
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen Polis Memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olduğu değerlendirilen Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist vatandaşların ihbarı sonucu yapılan operasyonla yakalandı.

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