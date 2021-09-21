'Demhat Cilo' kod adlı terörist yakalandı

21 Eylül 2021 Salı 14:21 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 14:21

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen Polis Memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olduğu değerlendirilen Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist vatandaşların ihbarı sonucu yapılan operasyonla yakalandı.

