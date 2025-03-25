Demir: İnsanları sokağa dökmenin ne ülkenin menfaatine ne de partinin menfaatine olduğunu düşünüyoruz

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Demir, basın mensuplarına, ramazan ayı dolayısıyla tüm illeri ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösteren Demir, ailenin kutsal sayıldığı bir kültür ve medeniyetin mensubu olduklarını ifade etti.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Demir, "Bu durumun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı bir dönem yaşıyoruz. Aslında 6-7 yıllık belediye başkanlığı döneminde rüşvet derseniz rüşvet, arsızlık derseniz arsızlık. Bir belediyede olmaması gereken tüm olumsuzlukların yaşandığı, buna karşın hiçbir şey olmamış gibi insanları sokağa dökmenin ne ülkenin ne de partinin menfaatine olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise terörsüz bir dönemin tüm bölgeye, ülkeye faydalı olacağını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye sürecine herkesin sahip çıkması gerekiyor. İstanbul Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yapılan hakaretleri biz de kabul etmiyoruz." dedi.