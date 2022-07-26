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''Demir Yumruk'' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında kayyum atanan 39 şirketin mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 16:09 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında, tutuklanan ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin sahibi olduğu şirketlerin mal varlıklarına tedbir konuldu, sonraki aşamada ise kayyum atandı.

Söz konusu şirketlerde çalışan işçilerin maaşı ile faturaların ödenmesinde zorluk yaşanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Bu talebin kabul edilmesinin ardından, mal varlıklarının üzerindeki tedbirler kaldırılarak şirketlerin amacı doğrultusunda kullanılması için kayyumlara devredildi.

Şirketler dışında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları ise devam ediyor.

- Demir Yumruk operasyonu

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sonrası Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanırken, 167 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Demir Yumruk
  • Demir Yumruk operasyonu
  • Demir çelik sektörü

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