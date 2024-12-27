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Demirci Belediyesi, Emevi Camisi'nin halılarını dokumaya talip

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını dokumaya talip olduklarını söyledi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Demirci Belediyesi, Emevi Camisi'nin halılarını dokumaya talip
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Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirci'nin özellikle cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Demircili ustaların daha önce Ayasofya, Kariye ve Selimiye camilerinin halılarını dokuduğunu hatırlatan Kara, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki bazı ibadethanelere de halı göndermiştik. Bu anlamda Emevi Camisi'nin halılarını da Demirci olarak dokumaya talibiz. Belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız, halı firmalarımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle bunu yapabiliriz. Emevi Camisi'nin halılarını dokumanın onurunu yaşamak istiyoruz. Demircili halı firmalarımızca Emevi Camisi'nin mimarisine uygun desen ve renk çalışması yapılacaktır. Demirci halıları yüzde yüz yün halı kalitesiyle başta ülkemiz olmak üzere, dünyadaki tarihi camileri süslemektedir."

  • Demirci Belediyesi
  • Emevi Camisi
  • halı

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