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Güncel

Demircili esnaf yaptığı uygulamayla tasarrufa geçti

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir kahvehane işletmecisi iş yerini ısıtmak için kullandığı sobayla çayı da demleyerek hem iş yerinin ısınmasını sağlıyor hem de daha az tüp kullanarak tasarruf sağlıyor.

IHA16.01.2020  16:04 - Güncelleme: 16.01.2020  16:04

Demirci’de çay ocağı işleten İsmail Sönmez iş yerinde tasarrufa gitmek için farklı bir yöntem geliştirdi. İş yerinin ısıtmasında sobayla çay demlediği ocağı birleştiren Sönmez, hem ısı sorununu çözdü hem de çay yedeğine takılı tüpü aradan çıkarmış oldu. İş yerinde müşterilerine odun ateşinde çay imkanı sunan Sönmez, “Bir süredir müşterilerime odun ateşinde çay sunuyordum, buna ilaveten çay yedeğinin altına sobayı ekledim. Kış mevsiminde tüp masrafından böylelikle kurtuldum bu sayede hem iş yerimi ısıtıyorum hem de odun ateşinde çay yapıyorum" dedi.

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