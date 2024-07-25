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'Demirdaşlar' çetesine yönelik eş zamanlı operasyonda yeni gelişme

İzmir'de kendilerini 'hurdacı' ve 'tarım işçisi' olarak tanıtan 'Demirdaşlar' suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
'Demirdaşlar' çetesine yönelik eş zamanlı operasyonda yeni gelişme
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kendilerini 'hurdacı' ve domates yetiştiren 'tarım işçisi' olarak tanıtan organize suç örgütü izlemeye alındı.

Örgüt üyelerinin, uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak, kara para akladığı tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Demirdaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, belirlenen 8 adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 kilo 300 gram altın, suçtan elde edildiği düşünülen 3 milyon 233 bin 140 TL, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araç ele geçirildi. Ele geçirilenlerin İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

  • Demirdaşlar suç örgütü
  • İzmir operasyonu
  • hurdacı ve tarım işçisi

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