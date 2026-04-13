  Demirler otomobile saplandı: Seyahat eden çifti görenler şaşkınlığa uğradı
Demirler otomobile saplandı: Seyahat eden çifti görenler şaşkınlığa uğradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kasasından kayan inşaat demirlerinin bir otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyondaki inşaat demirleri, Mithatpaşa Caddesi kavşağında aracın üzerinden kayarak Kader S.D. idaresindeki 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kader S.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsünün fren yapması sonucu kasadaki demirlerin kayarak otomobilin ön camından girmesi yer alıyor.

