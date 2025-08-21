İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
  • Haberler
  • Güncel
  • Demirözler organize suç örgütüne darbe... Elebaşı Rusya'da yakalandı
Güncel

Demirözler organize suç örgütüne darbe... Elebaşı Rusya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve Demirözler organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 3 suçlu Rusya'dan Türkiye'ye getirildi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 16:15
Kırmızı bültenle aranan ve Demirözler organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 3 suçlu Rusya'dan Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük." dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S. ve S.G. isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y*nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S.
"Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıslar Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.


