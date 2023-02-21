Terörden tutuklu Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık destek!

Selahattin Demirtaş, cezaevinden verdiği talimatları sürdürüyor. Demirtaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.

HDP'nin içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.