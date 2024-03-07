Seçim süresi boyunca DEM Parti ile anlaşan CHP, başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında aday çıkartmadı. Bu süreçte en ön plana çıkan yer ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Konuk olduğu canlı yayın programında soruları yanıtlayan CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer, DEM Parti ile Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı' yapıldığını itiraf etti.

"TEKLİF İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN GELDİ"

DEM Parti ve CHP arasında 'iş birliğini' kabul eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri yapıldığında seve seve kabul ettim. CHP bana böyle bir adaylık önerdi. Öneri bana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Ben hem CHP'den hem Kürt seçmenden DEM'in seçmeninden oy alacak bir profilim." ifadelerin kullandı.

CHP, DEM İÇİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.