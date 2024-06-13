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  • DEM'li Bağlar Belediyesi'nden mobbing: 30 yıllık gazeteciye parke taşı döşettiler
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DEM'li Bağlar Belediyesi'nden mobbing: 30 yıllık gazeteciye parke taşı döşettiler

DEM'li Bağlar Belediyesi, basın biriminde çalışan 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay'ı parke döşeme işine verdi. ‘Mobbing'e uğrayan Azbay, “Amaç istifaya zorlamak, rencide etmek. Ama yine de pes etmeyeceğim” dedi.

Akşam Gazetesi13 Haziran 2024 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
DEM'li Bağlar Belediyesi'nden mobbing: 30 yıllık gazeteciye parke taşı döşettiler
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İşçi kıyımlarıyla gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi akılalmaz bir mobinge imza attı. Uzun yıllardır ulusal ve yerel televizyonlarda spor programı yorumcusu olan ve belediyenin basın biriminde çalışan 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay, Fen İşleri Müdürlüğü emrine sürgün edilerek parke taşı işinde görevlendirildi.

"AMAÇ İSTİFAYA ZORLAMAK, PES ETMEYECEĞİM"

Diyarbakır'ın 40 dereceyi aşan sıcağında sokaklarda parke taşı temizlemek zorunda bırakılan Azbay, Akşam Gazetesi'ne konuştu: Amaç istifaya zorlamak, rencide etmek. Ama ben pes etmeyeceğim. Biz emeğiyle bugünlere gelen insanlarız. Bizi kimse yıldıramaz. Bundan sonra ne olur, başıma ne gelir, bana ne yaparlar bilmiyorum. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok.

  • Bağlar Belediyesi
  • dem parti
  • Saffet Azbay

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