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DEM'li başkandan alçak sözler! ''Türk bayrağını çöpe atarım''

DEM Partili belediyelerin bayrak hazımsızlığı CİMER'e yapılan şikayete de konu oldu. Makamındaki Türk bayrağını kaldırmak isteyen Bağlar Başkanı Leyla Ayaz'ın, kendisini uyaran personele “Bana kalsa çöpe atarım” dediği iddia edildi.

Akşam Gazetesi16 Mayıs 2024 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
DEM'li başkandan alçak sözler! ''Türk bayrağını çöpe atarım''
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PKK'lı kadın teröristlerin anısına heykel açan DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde işçi kıyımı sürerken işlerine devam eden personele de çok ağır baskılar yapıldığı ortaya çıktı. Bağlar Belediyesi'nde DEM Partili Başkan Leyla Ayaz'ın seçilmesi sonrası 256 çalışan işten çıkarılmıştı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, bir yandan personel çıkarılırken bir yandan da işe alım yapıldığını söyledi. Yaşadığı baskıyı CİMER'e bildiren bir idari personel, terör örgütü PKK yandaşı DEM'li Belediye Başkanı Leyla Ayaz'ın misafirleri geldiğinde fotoğraf çekilirken Türk bayrağını kaldırmak istediğini aktardı.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bunun yasal olmadığını söylemeleri üzerine Başkan Ayaz'ın 'Bana kalsa çöpe atarım' dediği öğrenildi. Belediyede üniversite mezunu idari personelin bezdirme politikası için temizlik işlerine verildiği belirtildi.

FİNANSÇILAR ÇÖPÇÜ OLDU

Belediye personeli, üzerlerindeki baskıyı şu sözlerle anlattı: Sürekli baskı altındayız. 'Burası Kürdistan, Kürtçe konuşulan her yer bizim' diyorlar. Kürtçe bilmediğim için baskı yapılıyor. Beni ve birçok üniversite mezunu muhasebe, fi nans gibi görevlerde çalışan arkadaşlarımızı temizlik işlerine verdiler.

GECELERİ KAMERALAR KAPANIYOR

Bağlar Belediyesi'ne geceleri kim olduğu belli olmayan kişilerin geldiğini belirten belediye personeli, "Gece makam odasının girişindeki kameralar kapatılıyor. Çalışma adı altında birçok kişi girip çıkıyor" diyerek konunun incelenmesini istedi.

DEM PARTİLİLERE TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul, İzmir ve Antalya'da terör örgütü PKK'nın siyasi yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, aralarında DEM Parti yöneticilerinin de olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DEM Parti'nin İstanbul Parti Meclisi il, ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 şüpheliden 21'i yakalandı. İzmir'de ise izinsiz gösteride katılan ve hakkında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Antalya'daki soruşturmada ise DEM Parti Döşemealtı İlçe Eşbaşkanı Fehmi Karakuş'la birlikte 3 kişi yakalandı.

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