  
  • DEM'li başkanın uslanmaz oğlu! Bu kez işçiyi ezdi
Güncel

DEM'li başkanın uslanmaz oğlu! Bu kez işçiyi ezdi

Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu Şiyar Güneş, polisten kaçarken belediye işçisine çarparak ağır yaraladı. 2.9 promil alkollü Güneş'in ehliyetine 5 yılda 3. kez el konuldu.

AKŞAM Gazetesi16 Mart 2026 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Nuri Güneş'in oğlu, alkollü araç kullanırken bir belediye çalışanını ezdi. Güneş'in ehliyetine 5 yılda 3 kez el konulmuş.

Iğdır'ın merkezindeki bir bulvarda şok uygulama yapan polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir aracın kaçtığını gördü. Başlayan kovalamaca esnasında sürücü otomobille bir motosiklete çarptı.

Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk'ün (55) yaralandığı belirlendi. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, buradan Erzurum'a sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş olduğu belirlendi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, 2,9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü Güneş'e 640 bin TL idari para cezası kesildi.

