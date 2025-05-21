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  • DEM'li belediye işi eline yüzüne bulaştırdı... Aylardır parke taşı döşeyemediler
Güncel

DEM'li belediye işi eline yüzüne bulaştırdı... Aylardır parke taşı döşeyemediler

DEM'li Mazıdağı belediyesi, parke taşı döşeme işini yaklaşık üç aydır tamamlayamadı. Ulaşıma kapatılan yol nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, belediyeye sert tepki gösterdi. Yolun ulaşıma kapatılması nedeniyle satışlarının ciddi oranda düştüğünü belirten esnaf, çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
DEM'li belediye işi eline yüzüne bulaştırdı... Aylardır parke taşı döşeyemediler
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde DEM Partili belediye yaklaşık 3 aydır parke taşı döşeme işlemini bitirmediği yolu ulaşıma açmayınca vatandaşlar tepki gösterdi.

DEM Partili Mazıdağı Belediyesi, ilçe merkezindeki Gündoğan Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 'halı desenli yol' projesini hayata geçirmek için eski parke taşlarını kaldırarak yolu ulaşıma kapattı.

Mart ayından bu yana Çiğdem Caddesi devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmaların yaklaşık 1 ay daha devam edeceğini belirten esnaf ve vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Çalışmaların başladığı günden bu yana yol ulaşıma kapalı olduğundan satışların yüzde 50 azaldığını söyleyen esnaf, bir an önce belediyenin çalışmalara hız verip yolu tekrar ulaşıma açmasını istedi.

  • DEM Parti
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