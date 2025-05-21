Mardin'in Mazıdağı ilçesinde DEM Partili belediye yaklaşık 3 aydır parke taşı döşeme işlemini bitirmediği yolu ulaşıma açmayınca vatandaşlar tepki gösterdi.

DEM Partili Mazıdağı Belediyesi, ilçe merkezindeki Gündoğan Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 'halı desenli yol' projesini hayata geçirmek için eski parke taşlarını kaldırarak yolu ulaşıma kapattı.

Mart ayından bu yana Çiğdem Caddesi devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmaların yaklaşık 1 ay daha devam edeceğini belirten esnaf ve vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Çalışmaların başladığı günden bu yana yol ulaşıma kapalı olduğundan satışların yüzde 50 azaldığını söyleyen esnaf, bir an önce belediyenin çalışmalara hız verip yolu tekrar ulaşıma açmasını istedi.