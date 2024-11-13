Şırnak'ın İdil İlçesi'nin DEM Parti İdil ilçe belediye eşbaşkanları birbirine girdi. 37 yıl önce İsviçre'ye göç eden Süryani kökenli Türkan Kayır, diğer eş başkan Doğan Adıbelli hakkında 20 Eylül 2024'te suç duyurusunda bulundu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, suç duyurusunda Adıbelli'nin "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" yaptığı iddia edildi.

'USULSÜZ İMAR İŞLEMİ YAPTI'

Kayır, şikayet dilekçesinde "31 Mart yerel seçimlerinde İdil ilçesi Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Şüpheli ise aynı seçimlerde seçilmiş belediye meclis üyesidir. Doğan Adıbelli, Belediye Meclis kararıyla Belediye Başkan yardımcısıdır" dedi. Türkan Kayır, diğer eşbaşkan Doğan Adıbelli'nin akrabalarının arsalarının imar işlemleri için kendi imzasını taklit ederek evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yaptığını belirtti. Suç duyurusu dilekçesinde özetle şu iddialarda bulundu:

SAHTE ENCÜMEN KARARI

"Adıbelli, 29 Mayıs 2024'te E-53048661-000-4750 sayılı sahte bir encümen kararı alarak, kendi akrabalarına ait İdil İlçesi Atakent Mahallesi 181 ada 120 ve 121 no'lu parsellerin ihdas ve tevhit işlemini karara bağlamış ve bu kararın altına benim imzamı taklit ederek imzalamıştır. Söz konusu tarihlerde görevimin başındı yer almama ve herhangi bir imza yetkisi vermememe rağmen benim adıma, benim iznim dışında imzalamıştır."

'SON ANDA FARK ETTİM

"Bu kararı işleme koyacağı esnada haberim oldu ve buna müdahale ettim. Hemen bu tutanağın altına 'Doğan imzalamış benim imzam değil' şeklinde şerh düşüp işleme koymasına mani oldum. Adıbelli'nin imzaladığı ve belediye meclisi ile resmi makamları yanıltmaya çalıştığı hususu ile ilgili olarak suç duyurusunda buluyor ve şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ediyorum."

ENCÜMEN KARARINA DA UYMADI

Meryem Ana Kilisesi Vakfı'nın açıklamasında, "Türkan başkan ise Belediye Encümeni kararı olmasına rağmen aşağı mahallede yapılacak evlerin siyah taş doğal mimariye uygun olması gerekirken mahalleyi ve Meryem Ana Kilisesi'nin ve 5000 yıllık tapınağın mimarisine yaptığı kaçak eviyle bozarak ve içinde bir tane siyah doğal tas koymayarak tarihe geçti" denildi.

DEM PARTİ'NİN ATADIĞI KAYYUM

Öte yandan İdil Meryem Ana Kilisesi Vakfı, yerel bir gazetede çıkan bir haber için yayınladığı mesajda, her iki eşbaşkan için "İthal" tabiri kullandı. Yapılan açıklamada, Türkan Kayır hakkında "Kayyum olarak, ataması yapılmışçasına meçhul bir kadın. Okuma yazması olmayan, İdili tanımayan ve şimdiye kadar hiç hizmet yapmayan bir kadın Türkan Kayır (Talita Bazo)" nitelemesi dikkat çekti. Açıklamada, "İdil siyaset tarihinde bir ilki yaşıyor. Dışardan İdile ithal edilen belediye başkanlıkları arasında iki kelimeyi bir araya getirmeyen, idil halkının gururuyla oynayarak İdil halkını ve Süryanileri hayal kırıklığına uğrattı" denildi.

SAHTECİLİKLE ÖLÜM AYLIĞI ALDI

"İhalelere Başkan Türka Kayır'ın yaveri tarafından karar verildiği anlaşılıyor" denilen vakıf açıklamasında, Kayır'ın da Süryanileri temsil etmediğinin altı çizildi. Kayır'ın da tıpkı yardımcısı gibi usulsüzlük yaptığı ifade edilen açıklamada, "Yaptığı kaçak evin arsası da kayınpederine aittir. Kayır hala babasının kızlık soyadını taşıyor nedenini hiç sordun mu? Ölen babasının maaşını alabilmesi için evli olduğu halde kendini bekar göstererek babasının ölüm aylığı almak için. Kendisi İsviçre'de Alex Bazo ile evli. Sahte bilgi ve evraklarla devletten gizleyip bekar Türkan Kayır olarak babasının ölüm aylığı belediye başkanı seçildiği güne kadar aldı" iddiasında bulunuldu.

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