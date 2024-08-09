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DEM'li belediyeden skandal karar! Üretim ve istihdamı teşvik yerine takoz oluyorlar

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin'de istihdam ve üretimi olumsuz etkileyecek skandal bir karar imza attı. DEM Partili belediye, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğinde açılması planlanan bölge için tahsis edilen arazinin tahsisinin iptalini istedi.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
DEM'li belediyeden skandal karar! Üretim ve istihdamı teşvik yerine takoz oluyorlar
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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili yönetimi istihdam ve üretimi teşvik yerine üniversite-organize sanayi bölgesi işbirliğine engel oldu. DEM'li belediye okul binalarının inşa edileceği arsasının OSB'ye devrini iptal etmeye kalkıştı.

DEM'Lİ BELEDİYEDEN MARDİN'DE İSTİHDAM VE ÜRETİMİNE ENGEL OLACAK SKANDAL KARAR

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB iş birliğinde Mardin'de açılması planlanan Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının yer alacağı okul binaları arsasının OSB'ye devrinin iptalini, Ağustos ayı meclis gündemine getirdi. Kararın Mardin Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmesi halinde, Mardin'de sanayi ve istihdam alanında yapılacak üniversite bölümlerinin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

2022 yılında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret Odaları ve Borsa Başkanları imzasıyla Mardin OSB'de Artuklu Üniversitesi bünyesinde Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi gibi bölümlerin açılması için 15 bin metrekarelik arsa OSB'ye devredildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve OSB tarafından yapılan protokolde, Artuklu Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin güçlendirilmesi ve imalatçılar ile sanayicilerin nitelikli ara eleman yetiştirilmesi projesi kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 bin 294,57 metrekarelik alanı Mardin OSB Müdürlüğüne devretti.

13 Nisan 2022 tarihinde Artuklu Üniversitesi ile OSB arasında yapılan protokolde ise Mardin OSB Meslek Yüksekokulunun bina inşaatı ve tefrişatının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılması, Meslek Yüksekokulunda Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi programlarının açılması kararlaştırıldı.

DEM İSTİHDAM PROJESİNİ İPTAL ETMEK İSTİYOR

Mardin'de üretim ve istihdamı sağlayacak, üniversite ve OSB işbirliğini güçlendirecek, sanayide ara eleman ihtiyacını karşılayacak ve öğrencilerin zorunlu stajlarına yönelik yapılması planlanan proje, Mardin Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altında bulunuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesinde Başkan Vekili Neyaz Yıldız imzasıyla meclis üyelerine gönderilen Ağustos ayı gündem maddeleri çağrısında, OSB tarafından okul binası yapılacak taşınmazın devrinin iptali de bulunuyor.

AHMET TÜRK VE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra seçilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yönetiminin, Mardin'e hizmet etmek yerine şehrin gelişimine, istihdamına, huzur ve güvenine engel olmaya çalıştığını dile getiren Mardinliler bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Mardin'in üretim ve istihdam kapasitesini artıracak bu tür projelerin engellenmesinin, bölgenin kalkınma çabalarına zarar vermekte ve geleceğe dair umutları kırmak olarak yorumladı.

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