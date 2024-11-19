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Güncel

DEM'li belediyenin işçi kıyımı! İşçilerden tepki yağıyor

Diyarbakır'da DEM Partili bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam etti.

AA19 Kasım 2024 Salı 15:40 - Güncelleme:
DEM'li belediyenin işçi kıyımı! İşçilerden tepki yağıyor
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Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Kahraman, burada gazetecilere, işten çıkarılan işçilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Şu anda 700 sözleşmeli memurun yazısı hazırlandı. Tebligatlarına başlandı. Seçimden sonra belediyeleri alan DEM Partililer, haktan hukuktan bahsedenler bugün hak, hukuk, emek tanımıyorlar. Hizmet-iş Sendikası olarak ilk günden beri amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Ancak işinin başında, çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan otobüs şoförlerine bir mesaj gönderilerek mesai saati içerisinde, yolun ortasında işlerine son verildiğini görüyoruz."

Kahraman, bu insanların kira verdiğini, kredi ödediğini, bir hayat düzenleri olduğunu söyleyerek, "Çocukları lisede, üniversitelerde okuyanlar var. Haktan, hukuktan bahsedenler bugün hak, hukuk tanımıyorlar. Biz bunlara tekrar sesleniyoruz. Bu yoldan geri dönün. Bu yaptığınız zulme ara verin. Çünkü bu insanlar ekmeklerinin peşinde. Sendika olarak bundan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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