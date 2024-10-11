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DEM'li belediyenin 'Van Gölü'ndeki kaçak deşarj'ına milyonluk ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi'ne milyonluk ceza uygulandı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 12:05 - Güncelleme:
DEM'li belediyenin 'Van Gölü'ndeki kaçak deşarj'ına milyonluk ceza!
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Büyükşehir Belediyesine Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır."

  • van büyükşehir belediyesi
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