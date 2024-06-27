Yangın faciasında Mardin Valisi'nin taziye ziyaretini provoke etmeye kalkışan DEM Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti'nin kalkan olmaya çalıştığı öldürülen kırmızı listedeki terörist Sultan Dağ'ın cenazesine katıldı.

Batman kırsalında 23 Haziran'da gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temasın sağlandığı operasyonda etkisiz hale getirilen 'Beritan Amara' kod adlı kırmızı listedeki Sultan Dağ ve 'Zeynep Cudi' kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edilmişti.

KALKAN OLAMADILAR

DEM'li vekiller Serhat Eren, Kamuran Tanhan ve Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Mardin ve Diyarbakır'daki anız yangınını bahane ederek, Batman'daki operasyon bölgesine girmeye çalışarak, askerlere zorluk çıkarmaya çalışmıştı. Jandarma ekipleri, teröriste kalkan olmaya çalışan DEM'lilere izin vermemişti.

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan teröristlerden Sultan Dağ'ın cenazesi önceki akşam Mardin'de gömüldü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cenazeye katılanlar arasında DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz de vardı. Saliha Aydeniz teröristin cenazesinde en ön safta yer aldı. DEM'li vekil, teröristin cenazesine katılanlara taziyede bulundu.