İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8552
  • EURO
    35,2549
  • ALTIN
    2426.62
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM'li Saliha Aydeniz terörist cenazesinde saf tuttu
Güncel

DEM'li Saliha Aydeniz terörist cenazesinde saf tuttu

Anız yangını sonrası köylüleri kışkırtmaya kalkan Saliha Aydeniz, DEM'lilerin engel olmaya çalıştığı operasyonda öldürülen kırmızı kategorideki teröristin cenazesine katıldı.

Akşam Gazetesi27 Haziran 2024 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
DEM'li Saliha Aydeniz terörist cenazesinde saf tuttu
ABONE OL

Yangın faciasında Mardin Valisi'nin taziye ziyaretini provoke etmeye kalkışan DEM Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti'nin kalkan olmaya çalıştığı öldürülen kırmızı listedeki terörist Sultan Dağ'ın cenazesine katıldı.

Batman kırsalında 23 Haziran'da gerçekleştirilen "Bozdoğan-45" operasyonunda 1'i kırmızı kategoride aranan, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temasın sağlandığı operasyonda etkisiz hale getirilen 'Beritan Amara' kod adlı kırmızı listedeki Sultan Dağ ve 'Zeynep Cudi' kod adlı Zeynep Nibat'ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edilmişti.

KALKAN OLAMADILAR

DEM'li vekiller Serhat Eren, Kamuran Tanhan ve Zeynep Oduncu ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Mardin ve Diyarbakır'daki anız yangınını bahane ederek, Batman'daki operasyon bölgesine girmeye çalışarak, askerlere zorluk çıkarmaya çalışmıştı. Jandarma ekipleri, teröriste kalkan olmaya çalışan DEM'lilere izin vermemişti.

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan teröristlerden Sultan Dağ'ın cenazesi önceki akşam Mardin'de gömüldü.

Saliha Aydeniz

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cenazeye katılanlar arasında DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz de vardı. Saliha Aydeniz teröristin cenazesinde en ön safta yer aldı. DEM'li vekil, teröristin cenazesine katılanlara taziyede bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.