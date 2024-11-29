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Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Başkanı Ayvaz Hazır İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

29 Kasım 2024 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı
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Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Başkanı Ayvaz Hazır İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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