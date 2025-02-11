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DEM'li vekilden polise çirkin saldırı! Kalkanı kırıp hakaretler savurdu

DEM Partili vekil Mahmut Dindar, Van'da polislere saldırdı. Polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalışan DEM'li vekil polislere yönelik çirkin ifadeler kullandı.

IHA11 Şubat 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
DEM'li vekilden polise çirkin saldırı! Kalkanı kırıp hakaretler savurdu
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Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Partili vekil Mahmut Dindar polise saldırdı. Dindar polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

DEM PARTİLİ DİNDAR'DAN POLİSE ÇİRKİN SALDIRI

Van Valiliğinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Valiliğin kararına ve polisin önlemine karşı çıkan DEM'li Dindar, polislerle yönelik çirkin ifadeler kullandı. Dindar polise yönelik tepki çeken açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın"

Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • polis
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